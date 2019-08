Auch nach den jüngsten Protesten am Flughafen hat Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam "Zugeständnisse" an die Demokratie-Aktivisten ausgeschlossen. Stattdessen warnte sie am Freitag vor einer wirtschaftlichen Talfahrt in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Wirtschaft könne sich nur erholen, wenn die Proteste in Hongkong aufhörten.

