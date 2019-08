Im Brexit-Streit zwischen Großbritannien und der EU verhärten sich die Fronten. Irland forderte die Regierung in London am Freitag auf, so schnell wie möglich Alternativen zum Backstop vorzulegen. Der britische Transportminister Grant Shapps widersprach umgehend. Es seien sehr wohl Alternativen zur Ausgestaltung der Grenze zwischen Irland und Nordirland nach dem Brexit vorgelegt worden.

