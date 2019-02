In Venezuela noch Oppositionsführer, im Ausland schon Staatschef: Der internationale Rückhalt für den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido wächst. Nachdem das Ultimatum an Präsident Nicolas Maduro abgelaufen ist, haben mehrere europäische Länder, darunter Österreich, den jungen Abgeordneten am Montag als rechtmäßigen Übergangsstaatschef des südamerikanischen Krisenlandes anerkannt.

Dieses Video liegt auf YouTube