Bei den Gesprächen in Wien zur Rettung des Atomabkommens habe es Fortschritte gegeben. Diese seien aber unzureichend gewesen, erklärte der iranische Vizeaußenminister Abbas Araqchi am Freitag im Palais Coburg vor Journalisten. Teheran werde daher wahrscheinlich an seinem Kurs bezüglich eines schrittweisen Rückzugs aus dem Atomdeal festhalten.

Dieses Video liegt auf YouTube