Als Reaktion auf die gezielte Tötung von General Qassem Soleimani hat der Iran sämtliche US-Truppen als "Terroristen" eingestuft. Das Parlament in Teheran verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. Qassem selbst wird am Dienstag am Märtyer-Friedhof in seinem Geburtsort Kerman begraben. Zahlreiche Menschen begleiten den Trauerzug.

Dieses Video liegt auf YouTube