Als Reaktion auf die gezielte Tötung des einflussreichen Generals Qassem Soleimani hat der Iran die US-Streitkräfte als "Terroristen" eingestuft. Das Parlament in Teheran verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. Beim Trauerzug für General Soleimani in Kerman kam es unterdessen zu einer Massenpanik, bei der rund 30 Menschen ums Leben gekommen sein sollen.

