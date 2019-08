In der Regierungskrise in Italien stimmt der Senat am Dienstag (18.00 Uhr) über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte ab. Die Senatoren müssen aus der Sommerpause geholt werden, weil sich die Mehrheit der Fraktionschefs bei einer Sitzung am Montag nicht auf das weitere Vorgehen einigen konnte.

