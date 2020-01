Die Spitzen der EU haben am Donnerstag anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenkens in Israel zum gemeinsamen Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus in Europa und die "Erinnerung an die Shoah" aufgerufen. "Wir können die Geschichte nicht ändern, aber die Lehren aus der Geschichte können uns verändern", heißt es in einem gemeinsamen Statement.

