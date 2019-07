Der neue britische Premierminister Boris Johnson will sein beim Brexit heillos zerstrittenes Land "ohne Wenn und Aber" aus der EU führen. Er werde "einen neuen und besseren Deal" mit Brüssel ausfechten, sagte Johnson unmittelbar nach seiner Ernennung durch Königin Elizabeth II. am Mittwoch. Notfalls werde sich Großbritannien auch ohne Abkommen per 31. Oktober aus der EU verabschieden.

