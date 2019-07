Am Tag nach seinem Amtsantritt ist Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson klar auf Konfrontationskurs zu Brüssel gegangen. Vor dem Unterhaus in London erklärte er am Donnerstag die Vorbereitungen für einen ungeregelten Brexit zur "höchsten Priorität". Die Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU bezeichnete Johnson als "inakzeptabel".

Dieses Video liegt auf YouTube