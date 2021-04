Video: Jüngste Gewalt in Nordirland parteiübergreifend verurteilt

Nach neuen nächtlichen Krawallen haben Politiker beider konfessioneller Lager in Nordirland am Donnerstag die Ausschreitungen scharf verurteilt, bei denen in der Nacht davor mindestens sieben Polizisten verletzt worden sind. "Zerstörung, Gewalt und die Androhung von Gewalt sind vollkommen inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen", hieß es in einer Erklärung nach einer Sondersitzung des Kabinetts am Donnerstag. Auch das Regionalparlament war zu Beratungen zusammengetreten.

Dieses Video liegt auf YouTube