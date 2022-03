Video: Kämpfe in Ukraine gehen weiter - Mehrere Explosionen in Kiew

In der Ukraine gehen die Bombardierungen und Blockaden wichtiger Städte weiter. So wurde die Hauptstadt Kiew am frühen Dienstagmorgen von einer Reihe heftiger Explosionen erschüttert. Zu hören waren mindestens drei starke Detonationen; ein AFP-Journalist sah eine Rauchsäule über der Stadt aufsteigen. Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Lesia Wasylenko veröffentlichte auf Twitter ein Foto, auf dem ein beschädigter Wohnblock zu sehen war, aus dem Rauch ausstieg.

