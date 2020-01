Nicht nur Kritik an der neuen Koalition in Österreich und an der neuen EU-Kommission, sondern auch am deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl Dienstagmittag in Berlin geübt. Kickl traf sich in Berlin mit der Spitze der AfD-Fraktion, um die Zusammenarbeit zu intensivieren. Seine Pressekonferenz mit Alexander Gauland und Alice Weidel fand enormes Medienecho.

