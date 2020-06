Video-Konferenz der EU-Spitzen mit Premier Johnson am Montag

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit führen die Spitzen der EU-Institutionen am Montag ein Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Beide Seiten hätten sich auf die "Konferenz auf hoher Ebene" per Video-Konferenz verständigt, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag auf Twitter mit.

SN/APA (AFP)/KIRSTY WIGGLESWORTH Von der Leyen und Johnson verhandeln per Video