Nach regierungskritischen Massenprotesten in Russland haben sowohl der Kreml als auch die Opposition den Ausgang der Kommunal- und Regionalwahlen für sich als Erfolg gewertet. Die Partei Einiges Russland von Präsident Wladimir Putin verteidigte zwar in den meisten Regionen ihre Mehrheit, gleichzeitig verlor sie jedoch in Moskau massiv und konnte sich noch 25 der 45 Sitze im Stadtparlament sichern.

