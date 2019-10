Hassrede und die Rolle von Religion, Politik und Medien standen am Mittwoch im Zentrum einer vom umstrittenen "König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID) organisierten Konferenz in Wien. Überschattet wurde die Veranstaltung von der zuvor neu aufgeflammten Diskussion um die Schließung des Zentrums sowie Kritik am Auftritt von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer.

