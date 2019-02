Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Donnerstag seine Ostasien-Reise nach Südkorea und Japan gestartet. An der Yonsei-Universität in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul nahm er auf Einladung des früheren UNO-Generalsekretärs Ban Ki-moon an der Eröffnung eines Forums zu Nachhaltiger Entwicklung teil. Zudem traf Kurz den südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae-in sowie Premier Lee Nak-yeon.

Dieses Video liegt auf YouTube