Video: Kurz: Bei EU-Gipfel "deutlich mehr herausgeholt als erwartet"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstagabend in der "ZiB2" die Ergebnisse des EU-Gipfels zum Corona-Milliardenpaket und zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) der EU verteidigt. "Wir haben deutlich mehr herausgeholt als zuvor realistisch gewesen wäre", so Kurz. So sei es gelungen, Österreich erstmals in einer Gruppe einzubetten und so das Verhandlungsgewicht massiv zu erhöhen.

Dieses Video liegt auf YouTube