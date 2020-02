Video: Kurz bei Johnson in London - EU-UK-Beziehungen im Fokus

Kurz vor dem geplanten Beginn der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in London mit seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson zusammen. "Je enger wir in Zukunft zusammenarbeiten und je mehr wir weiterhin ähnliche Standards haben, umso besser für uns alle", hielt Kurz im Vorfeld der Reise fest.

