Video: Kurz pocht beim EU-Gipfel auf Impfstoffverteilung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Beginn des virtuellen EU-Gipfels am Donnerstag erneut auf eine Korrektur bei der Verteilung der Impfstoffe Gespräche gepocht. "Wenn die Impfstoffverteilung kein Thema für einen Gipfel sein soll, was dann?", erklärte der Bundeskanzler. Angesichts anhaltender Lieferprobleme bei Corona-Impfstoffen will sich der EU-Gipfel für die Kontrolle von Ausfuhren in Drittstaaten aussprechen, hieß es in einem Entwurf der Gipfel-Schlussfolgerungen.

Dieses Video liegt auf YouTube