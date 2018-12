Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag in Bukarest die EU-Ratspräsidentschaft für das kommende Halbjahr symbolisch an Rumänien übergeben. Kurz traf Staatspräsident Klaus Johannis und Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dancila, dem er in der harten Auseinandersetzung mit der von den Sozialdemokraten (PSD) geführten Regierung den Rücken stärkte.

