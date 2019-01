Tausende Menschen haben am heutigen Samstag in Budapest ihre Proteste gegen die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban fortgesetzt. Bei Schneeregen zog die Menge zum Parlamentsgebäude. Die Oppositionsparteien, Gewerkschaften und NGOs wollen am Dienstag ein Dokument mit ihren Forderungen übergeben. Orban habe dann fünf Tage Zeit, eine Verhandlungsdelegation aufzustellen.

Dieses Video liegt auf YouTube