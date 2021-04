Video: Laschet beruft Sondersitzung des CDU-Vorstands ein

Vor dem Hintergrund des ungeklärten Kandidatenstreits in der deutschen Union hat CDU-Chef Armin Laschet für Montagabend (18.00 Uhr) eine Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands einberufen. Zu der Sitzung habe er auch CSU-Chef Markus Söder eingeladen, sagte Laschet am Montag in Berlin. Er wolle dabei einen Vorschlag unterbreiten, wie die Unionsparteien "sehr schnell in dieser Woche zu den erforderlichen Entscheidungen kommen".

