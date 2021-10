Video: Linhart will mehr EU-Engagement für Westbalkan-Erweiterung

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat am Freitag in Sarajevo mehr Engagement der EU für die Erweiterung am Westbalkan eingefordert. "Die Zukunft von Bosnien-Herzegowina liegt in der Europäischen Union", betonte Linhart bei einer Pressekonferenz mit seiner Amtskollegin Bisera Turkovic. "Für mich ist aber auch klar, dass wir als EU die Hand noch weiter ausstrecken müssen." Zudem brachen Linhart und Turkovic eine Lanze für eine Fortsetzung der EUFOR-Friedensmission.

