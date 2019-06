Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 75 Jahren die Verbundenheit seines Landes mit den USA beschworen. "Es lebe die Freundschaft zwischen unseren Nationen", rief der 41-Jährige am Donnerstag auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux.

