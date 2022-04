Die entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist angelaufen. Am Sonntag öffneten um 8.00 Uhr die Wahllokale. Bleibt Emmanuel Macron fünf weitere Jahre Präsident oder gelingt der Nationalistin Marine Le Pen der Wahlsieg ums höchste Staatsamt? Trotz eines Vorsprungs für den Amtsinhaber ist ein Rechtsruck in Paris nicht ausgeschlossen.

