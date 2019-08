Vom Handelsstreit bis zum Iran-Konflikt: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will beim G-7-Gipfel in Biarritz Spannungen zwischen den USA und den anderen führenden Industrieländern abbauen. Insbesondere Handelsspannungen seien "schädlich für die ganze Welt", sagte Macron am Samstag unter Anspielung auf US-Präsident Donald Trump.

