Angesichts des Flammeninfernos im brasilianischen Regenwald will Macron die Teilnehmer des G-7-Gipfels in Biarritz in die Pflicht nehmen. "Das Amazonasgebiet ist unser Allgemeingut", sagte Macron am Samstag in einer Ansprache im französischen Fernsehen.

Dieses Video liegt auf YouTube