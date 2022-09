Video: Mangott: Putins Atomwaffendrohung ernst nehmen

Der Politikwissenschafter Gerhard Mangott hat dazu aufgerufen, die Nuklearwaffen-Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ernst zu nehmen. "Wir müssen diese Aussage ernst nehmen. Selbst wenn sie ein Bluff ist, müssen wir auf eine solche Entwicklung vorbereitet sein", warnte Mangott in einem Interview mit dem Sender "Puls 24" am Mittwoch. In der ZiB Nacht des ORF sagte Mangott, dass Putin trotz politischer Bedenken die Teilmobilmachung angeordnet habe.

Dieses Video liegt auf YouTube