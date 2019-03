Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der EU einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni beantragt. Sie sei aber nicht bereit, den Austritt über diesen Termin hinaus zu verschieben, sagte sie am Mittwoch in einer turbulenten Sitzung des Parlaments in London. Die EU-Kommission sieht in dem Datum jedoch ein erhebliches Problem.

