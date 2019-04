Die britische Premierministerin Theresa May sucht seit Mittwoch gemeinsam mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. May kam am Mittwoch mit dem Labour-Chef zusammen, um einen chaotischen EU-Austritt ohne Abkommen am 12. April zu verhindern. Damit scheint nun ein "weicher Brexit" wahrscheinlich. Aus Protest dagegen traten zwei Staatssekretäre zurück.

