Die britische Premierministerin Theresa May dürfte einem Medienbericht zufolge in Kürze bekanntgeben, wann sie ihr Amt abgibt. Es werde damit gerechnet, dass May noch diesen Freitag ein Datum für ihren Rücktritt nennen werde, berichtete die BBC unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.

Dieses Video liegt auf YouTube