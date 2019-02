Die britische Premierministerin Theresa May hat sich auf ihrer Brüssel-Reise mit der Forderung nach einem neuem Brexit-Vertrag eine Absage eingefangen. Nüchtern fiel das Fazit von EU-Ratspräsident Donald Tusk nach seinem Gespräch mit May aus: "Weiter kein Durchbruch in Sicht. Die Gespräche gehen weiter."

