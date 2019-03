Acht Tage vor dem eigentlich geplanten EU-Ausstieg ringen Großbritannien und europäische Spitzenpolitiker um die Dauer des Brexit-Aufschubs. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel forderte die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag eine Brexit-Verschiebung bis Juni, während die meisten Staats- und Regierungschefs höchstens einen Aufschub bis zu den Europawahlen Mitte Mai zugestehen wollen.

