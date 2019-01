Die britische Premierministerin Theresa May will das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt noch einmal aufschnüren. "Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen", sagte May am Dienstag zu Beginn einer Brexit-Debatte im Unterhaus in London.

Dieses Video liegt auf YouTube