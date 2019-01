Die britische Premierministerin Theresa May will einem Zeitungsbericht zufolge das Nordirland-Friedensabkommen ändern, um eine Verhandlungslösung im Tauziehen um den Brexit zu erreichen. Das Karfreitagsabkommen soll um Garantien bezüglich des Weiterbestands einer offenen Grenze zwischen der britischen Provinz und Irland erweitert werden, berichtet die Zeitung "Daily Telegraph" am Sonntagabend.

