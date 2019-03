Das britische Unterhaus soll ein drittes Mal über das Brexit-Abkommen abstimmen. Einen entsprechenden Antrag will Premierministerin Theresa May den Abgeordneten heute vorlegen. Bei einem Nein will May bei der EU eine Verschiebung des Brexit über den 30. Juni hinaus beantragen. EU-Ratspräsident Donald Tusk will sich für eine deutliche Verlängerung der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens einsetzen.

