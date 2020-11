Video: Merkel nach EU-Gipfel auf Lösungssuche im Haushaltsstreit

Nach einem EU-Videogipfel ohne Durchbruch im Haushaltsstreit mit Ungarn und Polen ist es nun an Kanzlerin Angela Merkel, einen Ausweg zu suchen. Als EU-Vorsitz werde Deutschland alle Optionen ausloten, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstagabend. "Da stehen wir noch ganz am Anfang." Auch EU-Ratschef Charles Michel hofft auf eine glimpfliche Lösung, nannte aber keine Ansätze dafür. An einem Strang ziehen wollen die 27 EU-Staaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

