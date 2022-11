Midterms USA: Wie Afrika auf die defekte Demokratie Amerikas blickt

US-Präsident Joe Biden ist mit dem Versprechen angetreten, die Demokratie zu verteidigen. Eigentlich hat er damit China gemeint. Doch seit dem Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner 2021 ist klar, dass auch die Demokratie in den USA angeschlagen ist. Die Zwischenwahlen sind deshalb von besonderem Interesse, auch für Menschen aus Ländern, in denen die Demokratie noch ein ferner Traum ist. Wie blicken sie auf diese Wahl?

Außenpolitik-Chefin Gudrun Doringer berichtet aktuell von einer Recherche-Reise anlässlich der Midterms in den USA. Die Reise führt nach Arizona und North Carolina und findet auf Einladung des Foreign Press Center statt.