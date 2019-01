Der Misstrauensantrag gegen die britische Regierung ist gescheitert. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach Premierministerin Theresa May und ihrem Kabinett am Mittwochabend das Vertrauen aus. Gegen die Regierung votierten 306 Abgeordnete - für May stimmten 325. Nach dem historischen "No" zum Brexit-Vertrag ist so oder so derzeit keine Lösung für den EU-Austritt Großbritanniens in Sicht.

