Am Tag nach seinem Wahlsieg hat der Konservative Kyriakos Mitsotakis das Amt des griechischen Regierungschefs angetreten. Der 51-Jährige stellte am Montag in Athen sein Kabinett vor, darunter auffallend viele parteilose Experten. Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) hatte sich bei der Parlamentswahl am Sonntag mit Vorsprung gegen die linksgerichtete Partei Alexis Tsipras durchgesetzt.

