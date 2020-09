Deutschland will weitere rund 1.500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer verständigt. Indes kommt die Aufnahme von Migranten in einem provisorischen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos nur mühsam voran. Bis Dienstagfrüh sind nur rund 800 Menschen in das neue Camp Kara Tepe gegangen.

Dieses Video liegt auf YouTube