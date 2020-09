Video: Moria: Erst 800 Migranten im neuen Zeltlager

Die Aufnahme von Migranten in einem provisorischen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos kommt nur mühsam voran. Bis Dienstagfrüh sind nur rund 800 Menschen in das Camp Kara Tepe in der Nähe von Mytilini, der Hauptortschaft der Insel gegangen. 21 Migranten seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilte das Migrationsministerium mit.

