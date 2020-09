Im Rahmen seines Besuches in Griechenland hat auch EU-Ratspräsident Charles Michel die Notwendigkeit einer Reform des europäischen Asylsystems betont. Deutschland will weitere rund 1.500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufnehmen. Die griechischen Sicherheitskräfte nahmen indes fünf mutmaßliche Brandstifter fest, die das Registrierlager auf Moria in Brand gesetzt haben sollen.

