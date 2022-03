Video: Moskau kündigt Einrichtung humanitärer Korridore an

Russland hat erneut die Einrichtung mehrerer "humanitärer Korridore" in der Ukraine angekündigt. In den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollen am Dienstag ab 10.00 Uhr (08.00 Uhr MEZ) lokale Waffenruhen gelten, hieß es Montagabend nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte in einem Telegram-Video Russland für gescheiterte Evakuierungen verantwortlich.

