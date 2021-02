Video: Myanmars Militär rechtfertigt Machtübernahme

Nach dem Militärputsch in Myanmar und den daraus resultierenden landesweiten Protesten geben sich die Generäle weiterhin hart. Nach brutalen Übergriffen gegen friedliche Demonstranten wurde in der Nacht auf Dienstag erneut landesweit das Internet abgeschaltet. Gleichzeitig rechtfertigte das Militär seine Machtübernahme und stellte eine Wahl in Aussicht. Die Streitkräfte hätten keine andere Option zu ihrem Vorgehen gehabt, sagte ein Sprecher der Militärregierung.

