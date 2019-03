Nach fünf Jahren Schreckensherrschaft in weiten Teilen Syriens ist die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in dem Land besiegt: Die letzte IS-Bastion Baghus nahe der irakischen Grenze eroberten Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz SDF nach wochenlangen, erbitterten Gefechten, wie ein SDF-Sprecher am Samstag mitteilte.

