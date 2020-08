Video: Nach Protesten gegen Polizeigewalt: Trump sendete Nationalgarde nach Kenosha

Die US-Regierung stationiert wegen der Proteste Nationalgardisten und Beamte in Kenosha. Der von Schüssen in den Rücken bei einem Polizeieinsatz schwer verletzte Afroamerikaner in der Stadt Kenosha hat laut Ermittlungsbehörden ein Messer in seinem Auto gehabt. Das Messer sei auf dem Boden der Fahrerseite sichergestellt worden, sagte der Generalstaatsanwalt von Wisconsin, Joshua Kaul.

Dieses Video liegt auf YouTube