Video: Neue US-Botschafterin Kennedy in Wien angekommen

Die USA haben wieder eine Botschafterin in Österreich. Knapp ein Jahr nach dem Machtwechsel in Washington ist am heutigen Freitag die neue Missionschefin Victoria Kennedy (67) in Wien angekommen. Sie landete in der Früh auf dem Flughafen Schwechat und wurde dort vom Außenamts-Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal begrüßt. "Österreich ist ein ganz besonderer Ort", sagte die Witwe des langjährigen demokratischen US-Senators Ted Kennedy in ihrem ersten Pressestatement.

