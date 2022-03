Video: Neue Verhandlungsrunde von Moskau und Kiew erwartet

Nach eineinhalb Wochen Krieg wird am Montag eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine erwartet. Die genaue Uhrzeit und der Ort waren am Sonntagabend unbekannt. Zuletzt hatte es zwei Treffen zwischen den Delegationen im belarussischen Grenzgebiet gegeben. Vereinbart worden war dabei zuletzt eine Feuerpause für die Gebiete Mariupol und Wolnowacha, um Zivilsten über humanitäre Korridore zu evakuieren. Diese Mission scheiterte am Sonntag allerdings erneut.

